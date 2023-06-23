Yusufeli'de Jandarma Mobil Eğitim Tırı ile trafik eğitimi verildi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 'Jandarma Mobil Eğitim Tırı' ve 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı'nda vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi. İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Bir Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında, mobil eğitim tırı Yusufeli ilçesine geldi.