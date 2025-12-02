Haberler

Yusufeli Barajı'nda Sular Altında Kalan Anılar Keşfedildi

Yusufeli Barajı'nda dalış yapan profesyonel yüzücü Serhat İnce, su altında kalan köy camisini ziyaret ederek, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan anıları belgeliyor.

Artvin'de Yusufeli Barajı sularına gömülen eski yerleşim alanlarına dalış yaparak, dipte kalan anıları yad eden profesyonel yüzücü Serhat İnce, suların çekilmesiyle gövdesi kısmen gün yüzüne çıkan köy camisini, penceresinden kanoyla girip ziyaret etti. Suyla kaplanan ibadet alanlarını ilk kez yakıdan kamerayla görüntüleyen İnce, "İlerde buradaki serüvenin nasıl gerçekleştiğinin görülmesini istedim" dedi.

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine inşa edilip, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda enerji üretimi devam ediyor. Baraj inşası sürecinde mahalle halkı yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşınırken, ilçe merkezi ile 7 köy sular altında kaldı. Baraj suyunun, bazı yerlerde çekilmesiyle su altında kalan eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıkıyor. Baraj sularına gömülen eski yerleşim alanlarına dalış yaparak, dipte kalan anıları yad eden profesyonel yüzücü Serhat İnce, gelecek nesillere yaşananları aktarmak için ilçenin taşınmasının yanı sıra su altında kalmasına dair videolar çekip, sosyal medya içerikleri üretiyor. Barajın çekildiği noktalara dalışlar yaparak, sulara gömülen evlerin içinde odadan odaya yüzerek geçen İnce, suların çekilmesiyle kısmen gün yüzüne çıkan Çeltikdüzü (Göcek) köyündeki camiyi, penceresinden kanoyla girip ziyaret etti. Sularla kaplanan ibadet alanlarını ilk kez yakıdan kamerayla görüntüleyen İnce, ziyaretinde duygusal anlar yaşadı.

'BURADAKİ SERÜVENİN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİNİN GÖRÜLMESİNİ İSTEDİM'

Baraj gölüne dalıp, anılarını hatırlayan İnce, çok duygulandığını belirterek, "2022'de su tutan Yusufeli Barajı sonrasında vadide yer alan tüm köyler ve mahalleler sular altında kaldı. İlçede yeni bir süreç başlamıştı. Bu sürece dikkat çekmek adına, gelecekteki nesiller için kayıt almak ve buralarda gezerek videolara çekmekteyim. Yazın başında evler meydana çıkmaya başladığında evlerin içerisinde videolar çektim, oralarda yüzmüştüm. Camilerin yarısına kadar sular çekilince caminin camından içeriye girip yüzerek görüntüleri kayda almak istedim. İlerde buradaki serüvenin nasıl gerçekleştiğinin görülmesini istedim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
