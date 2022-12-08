Yusuf Ziya Gümüşel'i makam odasında ağırlayan İsmail Erdem'den akla zarar savunma!

Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiğinin ortaya çıkması ülke gündemini sarstı. Belediye başkanlığı yaptığı dönemde Gümüşel'i makamında ağırlayan İsmail Erdem, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere "On yıl belediye başkanlığı yaptım, benimle fotoğraf çektirmek isteyen, veya selamlaşan insanlara; sizin sabıka kaydınız var mı, siciliniz temiz mi diye sorma durumum var mı?" sözleriyle cevap verdi.