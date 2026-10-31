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Yusuf Orman Adıyaman Kahta'da yağmurda tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım etti

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Yusuf Orman Adıyaman Kahta'da yağmurda tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım etti
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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Bölükyayla İlkokulu'nda yağmur aniden bastırınca 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Orman, tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım etti. Orman'ın arkadaşını okul binasına ulaştırdığı anlar cep telefonuyla görüntülenip sanal medyada paylaşıldı.

- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Orman'ın, yağmur altında tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Bölükyayla İlkokulu'nda yağmur aniden bastırınca öğrenciler ıslanmamak için okul binasına yöneldi. Bu sırada 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Orman, tekerlekli sandalyedeki arkadaşının yardımına koştu. Orman, arkadaşını güvenli şekilde okul binasına ulaştırdı. O anlar, cep telefonuyla kayda alınıp, sanal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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