Haberler

Yusuf Güzel, Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Olarak Göreve Başladı

Yusuf Güzel, Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Olarak Göreve Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Yusuf Güzel, eğitim alanındaki deneyimlerini paylaşarak, okul yöneticileri ve öğretmenlerle iş birliği yaparak eğitim kalitesini artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Yusuf Güzel, görevine başladı.

Güzel, yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda aynı ilçede Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptığını, daha sonra Türkiye Maarif Vakfı Pakistan Temsilciliği'nde çalıştığını belirtti.

Eğitim camiasında uzun yıllardır farklı kademelerde görev yaptığını, edebiyat ve sivil toplum alanında da çalışmalar yürüttüğünü bildiren Güzel, şunları kaydetti:

"Çınar'da görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Eğitim, geleceğe bırakılacak en büyük mirastır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha donanımlı yetişmesi için okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizi bu göreve layık gören İl Milli Eğitim Müdürümüz Salih Sadoğlu'na teşekkür ederim. Rabbim bizleri devletimiz, milletimiz ve vatanımız için hayırlı hizmetlere vesile kılsın."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Tutuklanma korkusu yaşayan Netanyahu, ABD'ye farklı bir rotadan gitti

Korku insana neler yaptırıyor
Tır şoförüne yolun ortasında kabusu yaşattılar

İnsan insana bunu nasıl yapar?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.