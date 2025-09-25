Yusuf Güzel, Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Olarak Göreve Başladı

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Yusuf Güzel, görevine başladı.

Güzel, yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda aynı ilçede Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptığını, daha sonra Türkiye Maarif Vakfı Pakistan Temsilciliği'nde çalıştığını belirtti.

Eğitim camiasında uzun yıllardır farklı kademelerde görev yaptığını, edebiyat ve sivil toplum alanında da çalışmalar yürüttüğünü bildiren Güzel, şunları kaydetti:

"Çınar'da görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Eğitim, geleceğe bırakılacak en büyük mirastır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha donanımlı yetişmesi için okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizi bu göreve layık gören İl Milli Eğitim Müdürümüz Salih Sadoğlu'na teşekkür ederim. Rabbim bizleri devletimiz, milletimiz ve vatanımız için hayırlı hizmetlere vesile kılsın."