Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı
Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney'in kan ve saç örneği testinin pozitif çıktığı ve saçında kokain maddesi tespit edildiği öğrenildi.

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan şarkıcı Yusuf Güney'in test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak daha önce evinde bulunmayan şarkıcı Yusuf Güney, gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'na götürülerek uyuşturucu testi için kan ve saç teli örneği alınan Güney, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

TEST POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Güney'in saçından alınan örneklerde 'kokain' maddesinin tespit edildiği öğrenildi. Öte yandan Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
