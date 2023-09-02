- Yusuf Alabarda: "TEKNOFEST, savunma sanayiindeki hedeflerimizi hayata geçirecek gençlerin çıktığı yer"

ANKARA - Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, " Türkiye'deki silahlı kuvvetlerin kullandığı sistemlerde 70 milyar dolarlık iş hacminin 100-150 milyar dolara, ihracatın 10-15 milyar dolarlara taşınması bu ülkeye katkı. TEKNOFEST, bu saydıklarımızı hayata geçirecek gençlerin çıkartıldığı, sisteme kazandırıldığı yer" dedi.

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti ve Türkiye Gazetesi Yazarı Alabarda, yaptığı açıklamada Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in, Türkiye'de savunma ve havacılık alanında ortaya çıkan sanayinin en önemli taşıyıcı motorlarından biri olduğunu dile getirdi.

Savunma sanayiinde özel ve kamu olmak üzere 70 bin çalışan olduğunu kaydeden Alabarda, "Buraya bir beşeri sermaye yetiştirmeniz lazım, nasıl yetiştireceksiniz. Sürekli beyin göçünden şikayetçi olunan bir ülkede bu sene bir milyon yarışmacı konuya ilgi katıldı. Takımlar halinde birçok farklı alanlarda yarışma yaptılar ve iyinin de iyisi bu TEKNOFEST sayesinde çıkarıldı. Köylerde, kasabalarda bu konulara meraklı olan evlatlarımızı alıp sistemin içine entegre etmek kolay iş değil" diye konuştu.

"TEKNOFEST bu işin adeta bir cevahirin mücevheri işlemesi gibi zor, meşakkatli, çileli bir iş" diyen Alabarda, TEKNOFEST organizasyonunu ortaya koyan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Bayraktar ailesine teşekkür etti.

"TEKNOFEST, savunma sanayiindeki hedeflerimizi hayata geçirecek gençlerin çıktığı yer"

Alabarda, Türk savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu ürün gamının yerli ve milli şekilde üretilmesinin önemine işaret ederek, şunları ifade etti:

"Türkiye'deki silahlı kuvvetlerin kullandığı sistemlerde yüzde 20'lerden yüzde 80'lere gelmiş bir yerli ve millilik oranı var. Dört milyar dolara ulaşmış bir ihracattan, 70 bin kişilik ihracattan ve 70 milyar dolarlık bir iş hacminden bahsediyoruz. Bunların önümüzdeki süreçlerde 70 milyar dolarlık iş hacminin 100-150 milyar dolara, ihracatın 10-15 milyar dolarlara taşınması bu ülkeye katkı. Aynı zamanda güvenliğimizin sağlanması noktasında Türkiye Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin elinin sertliği anlamına geliyor. TEKNOFEST, bütün bu saydıklarımızı hayata geçirecek gençlerin bulunduğu, çıkartıldığı, işlendiği ve sisteme kazandırıldığı yer.