Muş'ta boğazına limon kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Muş'ta dün akşam saatlerinde bir kişi, kabuğuyla yediği limonun boğazına kaçması sonucu nefes almakta zorlandı. Olay anında arkadaşının ilk müdahalesi yetersiz kalınca, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Uygulanan Heimlich manevrasıyla gencin boğazındaki limon çıkarılarak hayatı kurtarıldı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Muş Merkez Sunay Mahallesi Yeni Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Kahveden çıktıktan sonra ağzına kabuğuyla limon atan kişi, yürürken nefes almakta zorlandı. Boğazına limon kaçan gence ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşı yaptı. Ancak müdahalenin yetersiz kalması üzerine, çevredeki vatandaşlar da yardımına koştu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Heimlich manevrası uygulanıp, gencin boğazına kaçan limon çıkarıldı.