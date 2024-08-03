Ayasofya'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye destek eylemi düzenlendi

(İSTANBUL) - Yurttaşlar, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmeden önce 3 Ağustos günü için Arap, İslam ve dünya ülkelerini Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak adına yaptığı çağrıyla Ayasofya'da toplandı.

İran'da İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye suikast öncesi, 3 Ağustos günü için Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak adına meydanlara çağırmıştı. Binlerce kişi bu çağrıya yanıt vermek için saat 18.30'da Ayasofya Meydanı'nda bir araya geldi.

Kitlesel katılımın olduğu eylemde "Katil İsrail Filistin'den defol", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Katil İsrail işbirlikçi AKP" sloganları atıldı. Toplanmada birçok defa tekbir de getirildi.

Eylemde; Filistin Dayanışma Platformu Genel Başkanı Ali Yalçın, Filistin'e Destek Platformu Önder İmam Hatpliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Hamas iderlerinden Talat Nassar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu ve Filistin'e Destek Platformu üyesi Bilal Erdoğan konuşma yaptı.

Ayrıca Grup Genç ve Mehmet Ali Aslan da marşlar ve dinletiler sundu.