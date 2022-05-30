Yurtta hava durumu - Haberler

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Çankırı, Edirne, Kırklareli ve Van çevreleri, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Hakkari'nin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde artmaya devam edecek, Kıyı Ege'de biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 33

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu 33

Samsun: Parçalı bulutlu 26

Trabzon: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel