Asansör kazasında ölen Zeren'in annesi: Suçlulara bir an önce en ağır ceza verilsin

AYDIN'da 2 yıl önce yurtta asansör kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin dönemin Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F. ve Güzelhisar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürü E.Ç.'ın da aralarında bulunduğu 5 kamu görevlisini yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen Serpil Ertaş, suçluların bir an önce en ağır cezayı almasını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Olay, 25 Ekim 2023 tarihinde, saat 00.15 sıralarında Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurttaki 16 kişilik asansöre 16 kişi bindi. Asansör bu sırada aşağı kaymaya başladı. Öğrencilerden Zeren Ertaş, panik yapıp asansörden çıkmak istedi. Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş, kabin ile duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine yurda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden çıkardı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yurt müdürü E.Ç., Bakanlık tarafından açığa alınarak olayla ilgili müfettiş görevlendirildi. Aydın 'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörlerinin bakımını üstlenen firmanın sahibi Mustafa Büyükyapıcı (42) ve mühendisler U.İ., R.A. H.T. tutuklandı. Elektrik mühendisi N.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu 4 sanık için 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 3 yıldan 22,5 yıla, tutuksuz sanık N.M. için de 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın ardından sanıklardan Mustafa Büyük Yapıcı 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Suçun bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle 6 yıl 8 aya çıkarılan ceza, sanığın geleceği üzerindeki etkileri göz önüne alınarak yapılan indirimle 5 yıl 6 ay 20 gün olarak açıklandı. Sanık ayrıca 2 yıl meslekten menedildi.

Diğer sanıklar H.T., R.A. ve U.İ. hakkında ise 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıl 6'şar ay hapse çarptırıldı. Ceza, sanıkların geleceği üzerindeki etkileri göz önüne alınarak yapılan indirimle 2 yıl 11'er aya indirildi. 3 sanık, hükmün ardından tahliye edildi. Hakkında kast ve taksirin bulunmaması nedeniyle N.M.'nin ise beratine karar verildi.

Ertaş Ailesi, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Sanıkların İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nde yargılanmalarına devam ediliyor.

KAMU ÇALIŞANLARINA DAVA

Kamu çalışanlarına ilişkin ayrıca açılan soruşturmada ise dönemin Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F., Yatırım İnşaat Müdürü M.B., KYK Müdürü A.K., Efeler Gençlik ve Spor Müdürü M.Y. ve Güzelhisar KYK Müdürü E.Ç. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

'BİR AN ÖNCE EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen duruşmasına tutuksuz sanıklar katılmadı. Taraf avukatları ile Ertaş'ın annesi Serpil, babası Akın Ertaş ise salondaki yerlerini aldı.

Duruşmada söz hakkı verilen baba Akın Ertaş, "Artık sonuç almak istiyoruz. Artık bize devletin de adaletin de sahip çıkması istiyoruz. Buraya gelip gitmek bize acı veriyor" dedi.

Serpil Ertaş ise "Bir anne olarak burada bulunmak çok acı. Her geldiğimde de ileri bir tarihte erteleniyor. Çok yoruldum. Artık bu durumu kaldıramıyorum. Suçluların bir an önce en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporunun henüz gelmemiş olması ve sanıkların katılmaması nedeniyle duruşmayı 12 Şubat 2026'ya erteledi.

Serpil ve Akın Ertaş çifti, duruşma çıkışında yaptıkları açıklamada da sorumlulara bir an önce en ağır cezanın verilmesini istedi.

