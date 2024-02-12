Yurtdışı Filistinliler Halk Kongresi Gazze'ye Yardım Kampanyası Başlattı

Yurtdışı Filistinliler Halk Kongresi, Filistinli aileler arasında kardeşlik sağlamak ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıların etkilerinin giderilmesine yardımcı olmak için kampanya başlattı.

Yurtdışı Filistinliler Halk Kongresi, İstanbul'da düzenlediği toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'deki insani durumun kötüleştiği vurgulanarak, medya alanı başta olmak üzere insani yardım, siyaset ve halk hareketleri çerçevesinde Gazze'nin sorumluluğunun üstlenildiği belirtildi.

Kampanyanın, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki yaraları sarma ve Filistinli aileleri destekleme ihtiyacının arttığı bir dönemde düzenlendiği ifade edilerek, bu girişimin bir grup kurumla ortaklaşa başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kardeşlik kampanyası, yurt dışındaki Filistinliler ile Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı arasında bir kardeşlik ve dayanışma köprüsü olarak tanımlandı.

Kampanya kapsamında Filistinli aileler arasında kardeşlik sağlamanın ve Gazze Şeridi'ndeki savaşın neden olduğu etkilerin giderilmesine yardımcı olmanın hedeflendiğine işaret edildi.

Ayrıca, saldırılardan etkilenen aileler için psikolojik destek projelerinin uygulanması, yaralılara mali ve tıbbi yardım ve tedavi sağlanmasının yanı sıra ailelerini tamamen veya kısmen kaybeden mağdurlara yönelik özel projelerle yardımlar sağlanmasının amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, insani yardım kuruluşlarına, Arap ve İslam halklarına ve destek olmak isteyenlere, kampanyaya bağış yapmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 229'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 566 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 393 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 190 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.