Yurt Genelinde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı

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Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugün öğleye kadar 6 ilde termometreler 40 derecenin üstüne çıktı. Şırnak'ın Cizre ilçesi 43,7 derece ile en yüksek sıcaklığı kaydetti.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün öğleye kadar 6 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yeni haftanın ilk gününde öğleye kadar en yüksek sıcaklık, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 43,7 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu 43,2 dereceyle Siirt'in Kurtalan, 41,6 dereceyle Diyarbakır'ın Bismil ilçeleri takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Şırnak, Cizre43,7
Siirt, Kurtalan43,2
Diyarbakır, Bismil41,6
Batman, Hasankeyf40,8
Mardin, Nusaybin40,7
Elazığ, Keban40,1

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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