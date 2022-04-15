Yurt dışından gelen TIR'da 1 kilo eroin ele geçirildi

EDİRNE'de, yurt dışından gelen ve takip sonucu durdurulan TIR'da yapılan aramada 1 kilo eroin ele geçirilirken, sürücü Ü.B.Ü. ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR ile ülkeye uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'ı takibe alan polis, TEM gişelerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo eroin ile 31,09 gram kenevir tohumu ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan sürücü Ü.B.Ü. hakkında soruşturma sürüyor.