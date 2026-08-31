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Tır dorsesine gizlenen YouTuber Arif Kocabıyık sınırda yakalandı

Tır dorsesine gizlenen YouTuber Arif Kocabıyık sınırda yakalandı
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Hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'a geçmek için tır dorsesinin altına gizlendi. Yapılan aramada Kocabıyık ve İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi yakalanırken, tır sürücüsü Muhterem Altıntaş ile birlikte üç kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

(EDİRNE) - Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'a geçmeye çalışırken tır dorsesinin altında gizlenmiş halde yakalandı. Kocabıyık ile tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının bilgilendirme notuna göre, bugün saat 15.11 sıralarında Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 çekici ve 42 AKC 930 dorse plakalı tırda arama ve kontroller yapıldı.

Kontrollerde aracın dorsesinin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi. Bu kişilerin Türk vatandaşı Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

Yapılan sorgulamada Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Başsavcılığın bilgi notunda, Kocabıyık'ın Bulgaristan'a çıkmak amacıyla tır dorsesinin altına gizlenerek sınırı geçmeye çalıştığının belirlendiği ifade edildi.

Olayın ardından Kocabıyık ile tır sürücüsü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmeleri yönünde talimat verildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
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