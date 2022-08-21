Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yurt dışına çıkarılmak istenen 138 bin dolarlık sahte banknot ele geçirildi

Yurt dışına çıkarılmak istenen 138 bin dolarlık sahte banknot ele geçirildi

Güncel Haberler

EDİRNE'de, polisin araçta yaptığı aramada yurt dışına çıkarılmak istenen 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ve 46 euro sahte madeni para ele geçirildi.

EDİRNE'de, polisin araçta yaptığı aramada yurt dışına çıkarılmak istenen 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ve 46 euro sahte madeni para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, yurt dışına sahte para götürüleceğini belirledi. Polis, takibe alıp durdurduğu araçta yaptığı aramada, 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ile 46 euro sahte madeni para ele geçirdi. Araçtaki şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 1 tabanca, tabancaya ait, şarjör ile 231 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title