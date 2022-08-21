Yurt dışına çıkarılmak istenen 138 bin dolarlık sahte banknot ele geçirildi

EDİRNE'de, polisin araçta yaptığı aramada yurt dışına çıkarılmak istenen 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ve 46 euro sahte madeni para ele geçirildi.

EDİRNE'de, polisin araçta yaptığı aramada yurt dışına çıkarılmak istenen 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ve 46 euro sahte madeni para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, yurt dışına sahte para götürüleceğini belirledi. Polis, takibe alıp durdurduğu araçta yaptığı aramada, 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ile 46 euro sahte madeni para ele geçirdi. Araçtaki şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 1 tabanca, tabancaya ait, şarjör ile 231 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.