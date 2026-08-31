Yurt dışı çıkış yasağı olan sosyal medya ünlüsü TIR dorsesine gizlenerek yakalandı

HAKKINDA yurt dışına çıkış yasağı bulunan sanal medya ünlüsü Arif Kocabıyık, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan'a geçmeye çalışırken, yakalandı. Kocabıyık ile TIR şoförü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı.

Olay, saat 15.11'de Kapıkule Gümrük Sahası'nda meydana geldi. Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen Muhterem Altıntaş yönetimindeki 42 BHK 513 plakalı çekici ile 42 AKC 930 plakalı dorsede yapılan aramada, dorsenin altında gizlenen 2 kişi tespit edildi. Ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan sorgulamada, kamuoyunda sanal medya ünlüsü olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce yurt dışına çıkış yasağı kararı bulunduğu tespit edildi. Kararın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen 299/1'inci maddesi kapsamında yürütülen dava nedeniyle verildiği belirtildi. Kocabıyık'ın, hakkındaki yasağa rağmen Bulgaristan'a geçmek amacıyla TIR dorsesinin altına gizlendiği belirlendi.

SÜRÜCÜ DE GÖZALTINDA

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Arif Kocabıyık ile TIR şoförü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı