Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, oyunu kullandı
Güncel Haberler
Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verdi.
Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verdi.
???????Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir ile gittiği Anadolu Efes İlkokulu'nda vatandaşlarla sohbet etti, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.
Oyunu 2367 numaralı sandıkta kullanan Kocaispir, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu - Güncel