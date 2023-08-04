Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde Yıkım Çalışmalarını İnceledi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde gerçekleştirilen dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek bir binanın yıkımını başlattı. Başkan Kocaispir, mahallenin olumsuzluklardan arındırılması ve daha sağlıklı bir yaşam alanının oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek üzere gittiği Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde iş makinesinin başına geçerek bir binanın yıkımını gerçekleştirdi. Başkan Kocaispir, "Çok yakında kangren olmuş bu yarayı iyileştireceğiz" dedi.

Yüreğir Belediyesi'nin madde bağımlılığı ile mücadele çerçevesinde Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde başlattığı dönüşüm çerçevesinde son binalar da tek tek yıkılıyor. Adı sık sık madde bağımlılığı ve uyuşturucu haberleri ile gündeme gelen mahallede devam eden çalışmalarla olumsuzlukların giderilmesi ve daha sağlıklı bir yaşam alanının oluşturulması planlanıyor.

Çalışmaları yerinde incelemek üzere mahalleye gelen Başkan Kocaispir, iş makinesinin operatör koltuğuna oturup bizzat yıkımları başlattı. Yıkım alanında açıklamalarda bulunan Başkan Kocaispir, "Ulubatlı Hasan, maalesef Yüreğir'de kalbimize habis bir ur gibi saplanan ve yavrularımızı zehirleyen bir bölgenin içinde olduğu mahalleydi. Çocuklarımızın geleceğini gasp eden bu bölgenin ilçemizden tamamen temizlenmesi ile ilgili bir çaba içerisine girmiştik. Emniyet Müdürlüğümüzün ve kurumlarımızın da desteği ile burada güzel bir çalışma yaptık. Şükürler olsun çalışmalarımızda son aşama geldik. Şu anda buradaki son evlerin yıkımını gerçekleştiriyoruz. Allah nasip ederse çok kısa bir süre içerisinde kamulaştırma işlemini tamamlayıp, kangren olmuş bu yarayı iyileştirecek, buradaki olumsuzluklara son vermiş olacağız" dedi.

Yüreğirli çocukların ve gençlerin geleceğini aydınlatmaya kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Kocaispir, yıkımlar tamamlandığında bölgede nasıl bir çalışma yapılacağına mahalle sakinleri ile oturup birlikte karar vereceklerini söyledi. - ADANA