Yurduntepe Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler hem kayak yaptı hem de halay çekip eğlendi
Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler kayak yapıp oyun havaları eşliğinde eğlendi. Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan merkez, kış turizmi için önemli bir destinasyon.

Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler, kayak yapıp oyun havaları eşliğinde eğlendi.

Kastamonu- Çankırı sınırında yer alan Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

Kayak merkezinde kayak ve teleferik keyfi ile müzik eşliğinde eğlence bir arada yaşanıyor.

Bazı ziyaretçiler pistlerde kayak yaparken, bazıları da oyun havası eşliğinde halay çekti.

Kayak merkezini ziyaret eden üniversite öğrencilerinden Ahmet Yılmaz Güven, hem kaydıklarını hem de oynayıp eğlendiklerini belirterek, çok güzel bir gün geçirdiklerini kaydetti.

Ziyaretçilerden Gül Nida Leylek ise çok güzel bir gün geçirdiğini dile getirerek, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
