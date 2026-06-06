Meteoroloji'den Sıcaklık Uyarısı: Birçok Bölgede Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne ilişkin hava durumu değerlendirmesinde, yurdun güney ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini, diğer bölgelerde ise normallerin 3 ila 5 derece üzerine çıkacağını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne ilişkin hava sıcaklığı değerlendirmesini paylaştı.

Meteoroloji'nin açıklamasına göre, hava sıcaklıklarının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, ülkenin diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, özellikle sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bölgelerde vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmalarını öneriyor. Hava sıcaklıklarındaki artışın hafta sonu boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA