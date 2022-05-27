Yunuslar görsel şölen oluşturdu - Haberler

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Yunuslar görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Cemal Kandemir - Güncel
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Yunuslar görsel şölen oluşturduKOCAELİ Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde su yüzüne çıkan iki yunus, renkli görüntüler oluşturdu.

Yunuslar görsel şölen oluşturdu

KOCAELİ Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde su yüzüne çıkan iki yunus, renkli görüntüler oluşturdu.

Kocaeli'nin turizm destinasyonları arasında yer alan Kandıra Kefken'de yunuslar görüntülendi. Renkli görüntülere sahne olan iki yunus, yaklaşık 1 dakika yüzeyde kaldıktan sonra gözden kayboldu. Yunusların keyifli yolculuğu, drone ile havadan da görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Cemal Kandemir - Güncel

Kandıra, Kocaeli, su, Güncel, Haberler

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