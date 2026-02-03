Haberler

Manisa'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu


Güncelleme:
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Ali Çivili, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Yunusemre Belediyesi'nde çalışan ve yalnız yaşayan Ali Çivili'den (41) 3 gündür haber alamayan iş arkadaşları, durumdan şüphelendi.

?Tevfikiye Mahallesi'ndeki evine yedek anahtarla giren arkadaşları, Çivili'yi içeride hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çivili'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çivili'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
500

