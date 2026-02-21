Haberler

Manisa'da evinde çok sayıda silah ele geçirilen şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde çok sayıda silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.Ş'nin (53) Yunusemre ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 2'si tarihi eser niteliğinde 10 tabanca ve 130 fişek, 14 ruhsatsız av tüfeği, 145 sikke, 13 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
