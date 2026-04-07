Manisa'da 65 yaşındaki kadının ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 65 yaşındaki Mürşide Böcüne'nin evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan cinayet soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 65 yaşındaki kadının, evinde boynuna tülbent sarılı halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Ayni Ali Mahallesi'nde 31 Mart'ta, Mürşide Böcüne'nin (65) evinde ölü bulunmasının ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, kadının boğazında tülbent bulunması ve yüzü ile boynunda morluklar olması üzerine olayın cinayet olduğunu değerlendirdi.

Soruşturma kapsamında Böcüne'nin eşi, yakınları ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 34 kişinin bilgisine başvuruldu, çevredeki güvenlik kameralarına ait yaklaşık 1200 saatlik görüntü incelendi.

Yapılan incelemede, Böcüne'nin eşinin evden ayrılmasının ardından siyah kıyafetli bir kişinin sokağa girip yaklaşık yarım saat sonra ayrıldığı belirlendi.

Kimliği E.A. (32) olarak tespit edilen şüphelinin olay öncesi keşif yaptığı, olayın ardından bir arkadaşı aracılığıyla 5 yarım altın bozdurduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda E.A. (32), B.A. (20) ve A.Ç.A. (16) gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 60 bin 700 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç.A. savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
65 yıl aradan sonra gelen tarihi şampiyonluk

65 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar

Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel için bomba iddia

Galatasaray maçı öncesi bomba iddia
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu

Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı

Piyasalar için felaket niteliğinde İran uyarısı: Kalıcı hale gelebilir