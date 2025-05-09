Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı

Yunus Kurtarıldı: Balıkçıdan Esprili Uyarı

Yunus Kurtarıldı: Balıkçıdan Esprili Uyarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ağına takılan bir yunus, balıkçı Tuncay Aslan tarafından zarar görmeden denize salındı. Aslan, yunusa esprili bir şekilde, 'Bir daha buralara gelme, açıklarda yüz' diyerek veda etti. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Ağlara değil, kalplere takıldı: Karasu'da yunusu kurtarıp esprili sözlerle uğurladı

Ağına takılan yunusu kurtarıp denize salan balıkçıdan gülümseten uyarı: "Bir daha buralara gelme, açıklarda yüz"

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesi Haralambo mevkiinde denize açılan bir balıkçı, ağına takılan yunus balığını, "Bir daha buralara gelme, açıklarda yüz" sözleri ile tekrar suya bıraktı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Karasu ilçesinde denize açılan balıkçı Tuncay Aslan, ağlarında alışılmadık bir misafirle karşılaştı. Balık beklerken bir yunusla göz göze gelen Aslan, onu zarar görmeden tekrar denize bıraktı. Olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Aslan, görüntülerde yunusu denize bırakırken yaptığı esprili uyarıyla da dikkat çekti. Balıkçı Aslan, "Bir daha buralara gelme, açıklarda yüz" sözleriyle yunusu uğurladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.