Yunus Emre İlkokulunda "Bir Tema Bir Kitap" projesi başladı

Yunus Emre İlkokulunda 'Bir Tema Bir Kitap' projesi başladı
Yunus Emre İlkokulu'nda kadın velilere yönelik 'Bir Tema Bir Kitap' projesi başlatıldı. Proje, okuma alışkanlıklarını güçlendirmeyi ve bilinçli paylaşımlar yapmayı hedefliyor. İlk kitap, Şermin Yaşar'ın 'Kalk Yerine Yat' isimli eseridir.

Yunus Emre İlkokulunda kadın velilere yönelik "Bir Tema Bir Kitap" projesi başlatıldı.

Nurşat Yılmaz ve Özden Demir koordinatörlüğünde yürütülen proje, velilerin okuma alışkanlıklarını güçlendirmeyi ve belirlenen temalar etrafında bilinçli paylaşımlar yapmalarını amaçlıyor.

Projenin ilk kitabı, Şermin Yaşar'ın kaleme aldığı Kalk Yerine Yat oldu.

Okuma sürecinde veliler, eser üzerinden kendi yaşam deneyimlerini paylaşarak samimi bir iletişim ortamı oluşturdu.

Ayın teması "Kadın Sağlığı ve Ruhsal Denge" olarak belirlenirken, programın konuğu Dr. Esma Ayşe Kaya kadın sağlığı ve meme kanseri hakkında bilgilendirme yaptı.

Okul Müdürü Mücahit Açıkbaş, projenin yalnızca bir okuma etkinliği değil, aynı zamanda kadın velilerin sosyal ve kültürel gelişimini destekleyen bir dayanışma platformu olduğunu belirtti. Projenin yıl boyunca farklı kitap ve temalarla süreceği ifade edildi.

