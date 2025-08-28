Yunus Emre Enstitüsü'nden Sırbistan Polisine Türkçe Eğitimi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), sıla yolundaki Türk vatandaşlarına yardımcı olabilmeleri için Sırbistan polisine Türkçe eğitimi verdi.

YEE'den yapılan açıklamada, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki YEE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkçe kursları kapsamında yaklaşık 40 Sırp polisinin eğitimi tamamladığı belirtildi.

Özellikle Türk vatandaşlarının sıla yolu güzergahı üzerinde bulunan Sırbistan'da polislerin iletişim ve güvenliği açısından Türkçe öğrenmelerinin önemli olduğu vurgulanan açıklamada, 40 Sırp polisinin temel Türkçe eğitiminin yanı sıra yol güvenliği, trafik ve acil durumlarda kullanılacak terim ve ifadeleri öğrendiği aktarıldı.

Açıklamada, Türkçe kursunun uzman eğitmenler tarafından verildiğine değinilerek, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı'nın katılımıyla sertifika töreninin de düzenlendiği ifade edildi.

YEE açıklamasında ayrıca, Sırbistan İçişleri Bakanlığı yetkililerinin de Türkçe bilen polislerin sıla yolu güzergahındaki görevlerinde Türk vatandaşlarının kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sağlayacağını ve olası iletişim sorunlarını en aza indireceğini belirttiği kaydedildi.