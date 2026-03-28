Yunus Emre Enstitüsü'nden Libya'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Libya'da "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleri kapsamında "Sıfır Atık Origami Atölyesi" düzenledi.

YEE'nin, Türkiye ve Japonya'nın Trablus büyükelçilikleri işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğini temsilen İlke Tanlay, Japonya'nın Trablus Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Tsuyoshi Ando ve 30'un üzerinde Libyalı katıldı.

Japonya'nın Trablus Büyükelçiliği Kültür Yetkilisi Haruka Ueda'nın yönettiği origami atölyesinde katılımcılar atık kağıtları katlayarak çeşitli şekiller oluşturdu.

YEE Trablus Koordinatörü Ahmet Yusuf Özdemir, etkinliğin ardından AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" ve "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında Trablus'ta bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

"Bu anlamlı günü aslında YEE olarak Libyalı gençlerimize, yetişkinlerimize anlatmak için bir araya geldik." diyen Özdemir, etkinliği Japonya ve Türkiye ilişkilerinin derinliğini ve sıfır atık konusunda tecrübesine binaen Japonya'nın Trablus Büyükelçiliği ile işbirliği içinde düzenlediklerini söyledi."

Katılımcıların kullanılmayan atık kağıtların eğlenceli bir sanat; origami ile dönüştürülmesini öğrendiğini söyleyen Özdemir şunları kaydetti:

"Biz Trablus Yunus Emre Enstitüsü olarak sıfır atık konusuna ayrıca bir önem veriyoruz. Daha öncesinde de buna benzer etkinlikler yapmıştık. Katılımcılar olumlu tepkiler verdi, özellikle yeni bir sanat öğrenmenin fırsatını buldu. Defter ve kitaplardan, kullanılmış dergilerden yeni bir sanatı icra edilebileceğini görmek onlar için ufuk açıcı bir bakış açısı oldu diyebilirim. Tüm katılımcıların özellikle çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini umuyorum."

Etkinliğin ardından Özdemir ve "Sıfır Atık Origami Atölyesi"ne katılımcıları toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı

Dev hücum gemisi ve binlerce deniz piyadesi bölgeye konuşlandı
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar

Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
Camide yaptığı rezilliğe bakın: Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Camide yaptığı rezilliğe bakın: Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

İlişki vaadiyle evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında

Başgardiyan Hayal ölü bulundu, şüpheli isim dikkat çekici
Camide yaptığı rezilliğe bakın: Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Camide yaptığı rezilliğe bakın: Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Çelik, üniversite öğrencilerinin kantin borçlarını üstlendi

İsimleri ifşa olan üniversitelilere sahip çıktı, o borçları da ödüyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi