Yunus Emre Enstitüsü'nden Libya'da 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' etkinliği

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Libya'da "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleri kapsamında "Sıfır Atık Origami Atölyesi" düzenledi.

YEE'nin, Türkiye ve Japonya'nın Trablus büyükelçilikleri işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğini temsilen İlke Tanlay, Japonya'nın Trablus Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Tsuyoshi Ando ve 30'un üzerinde Libyalı katıldı.

Japonya'nın Trablus Büyükelçiliği Kültür Yetkilisi Haruka Ueda'nın yönettiği origami atölyesinde katılımcılar atık kağıtları katlayarak çeşitli şekiller oluşturdu.

YEE Trablus Koordinatörü Ahmet Yusuf Özdemir, etkinliğin ardından AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" ve "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında Trablus'ta bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

"Bu anlamlı günü aslında YEE olarak Libyalı gençlerimize, yetişkinlerimize anlatmak için bir araya geldik." diyen Özdemir, etkinliği Japonya ve Türkiye ilişkilerinin derinliğini ve sıfır atık konusunda tecrübesine binaen Japonya'nın Trablus Büyükelçiliği ile işbirliği içinde düzenlediklerini söyledi."

Katılımcıların kullanılmayan atık kağıtların eğlenceli bir sanat; origami ile dönüştürülmesini öğrendiğini söyleyen Özdemir şunları kaydetti:

"Biz Trablus Yunus Emre Enstitüsü olarak sıfır atık konusuna ayrıca bir önem veriyoruz. Daha öncesinde de buna benzer etkinlikler yapmıştık. Katılımcılar olumlu tepkiler verdi, özellikle yeni bir sanat öğrenmenin fırsatını buldu. Defter ve kitaplardan, kullanılmış dergilerden yeni bir sanatı icra edilebileceğini görmek onlar için ufuk açıcı bir bakış açısı oldu diyebilirim. Tüm katılımcıların özellikle çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini umuyorum."

Etkinliğin ardından Özdemir ve "Sıfır Atık Origami Atölyesi"ne katılımcıları toplu hatıra fotoğrafı çekildi.