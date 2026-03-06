Yunus Emre Enstitüsü, Arnavutluk'ta Türk edebiyatı eserlerini çocuklarla buluşturdu

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk edebiyatı eserlerini çocuklarla buluşturdu.

YEE Tiran Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu ve YEE çalışanları, "5 Mart Dünya Yetimler Günü" kapsamında Zyber Hallulli Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocukları ziyaret etti.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki kültürel yakınlığa değinilen ziyarette, Yusuf Dursun'un "Bir İncidir İstanbul" ve Fuat Sevimay'ın "Hayal Kurmak Bedava" çocuk kitaplarının Arnavutça tercümesi çocuklara hediye edildi.

Sakoğlu, burada yaptığı açıklamada, 5 Mart Dünya Yetimler Günü vesilesiyle anlamlı bir sosyal sorumluluk faaliyetini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını, bu kapsamda Türkçeden Arnavutçaya tercüme edilen ve sayıları gün geçtikçe artan eserlerin çocuklarla buluşturulduğunu anlattı.