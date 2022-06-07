Yunus balığı tekneye eşlik etti - Haberler

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Yunus balığı tekneye eşlik etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yunus balığı tekneye eşlik etti

Muğla'nın Ula İlçesi Gökova Körfezi Albay Koyu açıklarında Yunus balığı tekneye eşlik etti.

Muğla'nın Ula İlçesi Gökova Körfezi Albay Koyu açıklarında Yunus balığı tekneye eşlik etti.

Denizde seyir halindeki teknenin önünde seyreden sevimli Yunus teknede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İlk defa bu kadar yakından Yunus balığı gördüğünü belirten vatandaşlara bir süre eşlik eden Yunus balığı daha sonra gözden kayboldu.

(Mustafa Altar Zeyhan /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gökova Muğla Ula Güncel Haberler

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