Yunnan'daki sulak alanlardan ve gökyüzünden çeşitli manzaralar

Çin'in güneybatısındaki Yunnan'da bulunan Nandianchi Ulusal Sulak Alan Parkı, kışın büyüleyici manzaralara ev sahipliği yapıyor. Geceleri gökyüzünden suyun yüzeyine yansıyan yıldız görüntüleri adeta bir tuvale dönüşerek, Vincent Van Gogh'un bir tablosuna adım atılmışçasına hissettiren bir dans şöleni sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor. (XHTV)