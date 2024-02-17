Yunnan'daki Daweishan Dağı'ndan çeşitli görüntüler
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Daweishan Dağı, gün batımında çeşitli renklere bürünerek tabloları andıran bir manzara oluşturuyor. Xinhua Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor.
1. Yunnan'daki Daweishan Dağı'ndan çeşitli görüntüler
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Daweishan Dağı, gün batımında çeşitli renklere bürünerek tabloları andıran bir manzara oluşturuyor.
Xinhua Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor.
(XHTV)