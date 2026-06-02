Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Panama Devlet Başkanı Mulino ile Atina'da görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ile Atina'da bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik fırsatların yanı sıra uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Deniz güvenliğinin ele alındığı görüşmede, Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da üzerinde duruldu.

Mulino'nun Atina temasları kapsamında, Yunanistan ve Panama dışişleri ve turizm bakanlıkları arasında işbirliğine yönelik mutabakat muhtırası da imzalandı.