Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Panama Devlet Başkanı Mulino ile Atina'da görüştü

Güncelleme:
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Panama Devlet Başkanı Mulino, Atina’da ikili ilişkiler ve deniz güvenliğini görüştü. Ayrıca dışişleri ve turizm bakanlıkları arasında mutabakat muhtırası imzalandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ile Atina'da bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik fırsatların yanı sıra uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Deniz güvenliğinin ele alındığı görüşmede, Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da üzerinde duruldu.

Mulino'nun Atina temasları kapsamında, Yunanistan ve Panama dışişleri ve turizm bakanlıkları arasında işbirliğine yönelik mutabakat muhtırası da imzalandı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
