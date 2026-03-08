Haberler

Yunanistan ve GKRY arama kurtarma tatbikatı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, GKRY açıklarında ortak arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikata Yunan fırkateyni Kimon katıldı.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) birlikte arama kurtarma tatbikatı yaptığı bildirildi.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Salamis – 01/26 isimli arama kurtarma tatbikatı GKRY açıklarında gerçekleşti.

Tatbikata, Yunanistan'a ait Kimon isimli Belharra sınıfı fırkateyn de katıldı.

GKRY'deki İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) pazartesi günü insansız hava aracı çarpmasının ardından, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in talebi üzerine, Yunanistan, bölgeye 4 savaş uçağı ile 2 fırkateyn göndereceğini duyurmuştu. Kimon da bu çerçevede bölgede 4 Mart'ta bölgeye gönderilen iki fırkateynden biri olmuştu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar
Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Maça saatler kala deprem etkisi yaratan gelişme: 4 isim kadroda yok
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de yaşayan Filistinlileri unutmadı

Kerem'den ''Helal olsun sana çocuk'' dedirten hareket
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

Savaşta tüm hesaplar sil baştan