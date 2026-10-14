Yunanistan ve Almanya savunma bakanları Girit'te hava savunma atışlarını izledi

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Girit Adası'nda görüştü.

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ve Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Girit Adası'nda bir araya geldi.

Görüşmede, her iki ülkenin de savunma bakanlıklarını ilgilendiren temel konular ele alındı.

Görüşmenin ardından iki Bakan, Almanya Silahlı Kuvvetlerinin "Spartan Arrow" isimli tatbikatı çerçevesinde yapılan "PATRIOT" ve "LEFLASYS-OZELOT" hava savunma sistemlerinin atışlarını izledi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında Dendias, Yunanistan'ın ortak eğitimleri artırarak, Alman kuvvetlerini Yunanistan'da misafir ederek, Almanya ile askeri ilişkileri geliştirmeyi arzuladığını ifade etti.

Kaynak: AA