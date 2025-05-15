Yunanistan Santorini Adası'nda Olası Depremler İçin Sivil Koruma Tedbirleri Alındı

Yunanistan Santorini Adası'nda Olası Depremler İçin Sivil Koruma Tedbirleri Alındı
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Yunanistan, Santorini Adası'nda şubat-mart aylarında yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle olası depremlere karşı sivil koruma tedbirlerini devreye soktu. Tedbirler 15 Kasım'a kadar geçerli olacak ve hem ada sakinlerini hem de turistleri korumayı amaçlayacak.

Yunanistan'ın, Santorini Adası'nda şubat-mart aylarında yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle olası bir depreme karşı sivil koruma tedbirlerini yürürlüğe koyduğu bildirildi.

Yunanistan resmi gazetesinde yayımlanan, Maliye ve Ekonomi, İçişleri, Vatandaşı Koruma, Kalkınma, Toplumsal Birlik ve Aile, Denizcilik ve Ada Politikaları, Turizm, İklim Krizi ve Sivil Koruma bakanlıklarının ortak kararıyla belirlenen tedbirler, 15 Kasım'a kadar geçerli olacak.

Hem Ada sakinlerini hem de Ada'yı ziyaret edecek turistleri korumayı amaçlayan tedbirler, kalabalık toplanmaları engellemeyi hedefliyor.

Bu çerçevede, limanlarda feribotlara araç giriş çıkışlarının düzenlenmesi, limanda bazı alanların acil durum alanı olarak boş bırakılması, olası bir depremde heyelan tehlikesi bulunan bölgelere geçişlerin yasaklanması öngörülüyor.

Santorini ve çevresindeki adalarda, şubat ve mart aylarında haftalar süren sismik hareketlilik yaşanmış, bir süreliğine bölgede okullarda eğitime ara verilmiş, olağanüstü hal ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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