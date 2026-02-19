Haberler

Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis hastane ziyaretinde protestoyla karşılandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in Nikaia Devlet Hastanesi ziyaretinde sağlık çalışanlarının yaptığı protesto nedeniyle gerginlik yaşandı. Protestolar, kamu sağlık sistemindeki personel eksikliği ve kötü çalışma koşullarını gündeme getirdi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in başkent Atina'daki Nikaia Devlet Hastanesine ziyareti sırasında sağlık çalışanlarının protestosu nedeniyle gerginlik yaşandı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Georgiadis, Atina'daki Nikaia Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Hastane girişinde toplanan sağlık çalışanları, kamu sağlık sistemindeki personel eksikliği ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerini dile getirmek amacıyla protesto düzenledi.

Protesto sırasında polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı, bir doktor gözaltına alındı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Georgiadis, yaptığı açıklamada, hastane ziyaretinin engellenmeye çalışıldığını ve güvenliğinin risk altına girdiğini ifade etti.

Kaynak: AA " / " + Ayhan Mehmet -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

Fotoğrafına öyle bir not düştü ki herkes şaştı kaldı
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

Fotoğrafına öyle bir not düştü ki herkes şaştı kaldı
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa