Yunanistan'da Aşil Kalkanı Anlaşması Tartışması

Yunanistan'da muhalefetteki partiler, "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşmasını maliyeti, İsrail'e bağımlılığı ve bölgesel sonuçları üzerinden eleştirirken Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, İsrail ile askeri ittifakı savundu.

Mecliste konuşan Georgiadis, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı İsrail ile imzalanan "Aşil Kalkanı" anlaşması nedeniyle tebrik etti.

Georgiadis, "İsrail ile ittifak, Yunan devletinin özgürlüğünü güvence altına alıyor." iddiasında bulunarak iki ülke arasındaki askeri işbirliğini Türkiye'den kaynaklandığını ileri sürdüğü tehditler ve daha geniş güvenlik riskleriyle ilişkilendirdi.

Georgiadis, söz konusu işbirliğinin Yunan halkının çıkarlarına hizmet ettiğini savunarak "Aşil Kalkanı" anlaşmasının Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, dış politika ve ülkenin uzun vadeli çıkarları açısından önemli olduğunu ileri sürdü.

Yunanistan'da muhalefetteki partiler ise yaklaşık 3 milyar avroluk silah alımı anlaşmasının İsrail'e savunma alanındaki bağımlılığı artıracağını, Yunan vergi mükelleflerine mali yük getireceğini ve ülkenin bölgesel politikasını daha fazla İsrail'e bağlayacağını vurgulamıştı.

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Yunanistan'ın İsrail ile imzaladığı "Aşil Kalkanı" anlaşmasının "utanç verici" olduğunu belirterek, "Yunanların büyük bir çoğunluğu soykırımcı Apartheid devletine karşı olmasına rağmen, biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Basında yayımlanan değerlendirmelerde de anlaşmanın maliyeti, İsrail'e teknolojik ve stratejik bağımlılık ile Atina'nın Orta Doğu'daki konumuna etkileri eleştirilmişti.

İsrail ve Yunanistan arasında dün Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması imzalanmıştı.

"Aşil Kalkanı" anlaşması kapsamında İsrail'in, Yunanistan'da David's Sling (Davud Sapanı) sistemleri ve Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından kurulacak Barak MX sistemi dahil çok katmanlı bir hava savunma ağı kuracağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın Rafael şirketinin Davud Sapanı ve IAI'nın Barak MX sistemlerinin yanı sıra yine Rafael'in Spyder ve IAI'nın hava kontrolüne yönelik MMR tipi çok görevli radarlarını da içerdiği belirtilmişti.

Bunun yanında Rafael'in öncülüğünde geliştirilecek yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemi de anlaşmada yer almıştı.

Kaynak: AA