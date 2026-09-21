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Yunanistan, Mazonakis'in ölümü sonrası 231 sağlık merkezini denetleyecek

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Mazonakis'in Atina'daki sağlık merkezinde hayatını kaybetmesinin ardından Yunanistan'da 231 şüpheli sağlık merkezinde bugünden itibaren denetim başlatılacak. MedWatch'un yapay zeka ile topladığı veriler Hekimler Birliğine iletilecek, spa ve güzellik merkezleri de denetlenecek.

Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in klinikte yaşamını yitirmesinin ardından şüpheli görülen 231 sağlık merkezinde denetim yapılacağı bildirildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Mazonakis'in 9 Eylül'de plazmaferez işlemi için gittiği Atina'daki özel sağlık merkezinde hayatını kaybetmesi sonrası sağlık merkezlerinin denetlenmesine karar verildi.

Bu kapsamda dijital platform üzerinden belirlenen ve şüpheli görülen 231 sağlık merkezinde bugünden itibaren denetimler başlatılacak.

"MedWatch" ismi verilen dijital platform, yapay zeka aracılığıyla, internette yayımlanan doktor, klinik ve sağlık kuruluşu reklamlarını inceleyerek şüpheli merkezleri belirleyecek. Öte yandan, spa, güzellik merkezi ve kuaför salonları da mercek altına alınacak.

Dijital platform tarafından toplanacak veriler, Hekimler Birliğine iletilecek ve fiziki denetim de yapılması sağlanacak.

54 yaşındaki Mazonakis, Atina'da 9 Eylül'de plazmaferez işlemi için gittiği özel sağlık merkezinde kalbinin durmasının ardından hayatını kaybetmişti.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, söz konusu sağlık merkezinin yalnızca dahiliye muayenehanesi ruhsatına sahip olduğunu ve plazmaferez işleminin yapılmasına izin verilmediğini açıklamıştı.

Atina Tabipler Birliğinin incelemesinde ise merkezde plazmaferez uygulanan hastalara işlem öncesinde kardiyoloji değerlendirmesi veya elektrokardiyogram yapılmadığı belirlenmişti.

Soruşturmayı yürüten ekiplerin iki doktora ait dijital cihazlarda yaptıkları incelemede "bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine" ilişkin yapay zeka aramalarına ulaşıldığı belirtilmişti.

Mazonakis'in hayatını kaybettiği sağlık merkezindeki iki doktor tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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