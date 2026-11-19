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Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) deniz ve hava kuvvetleri unsurlarıyla ortak tatbikat yaptığı bildirildi.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, dün GKRY'nin güney açıklarında Yunanistan, İsrail ve GKRY, PASSEX isimli üçlü deniz ve hava tatbikatı yaptı.

Tatbikata, Yunanistan'dan ADRIAS isimli fırkateyn, iki F-16 savaş uçağı, bir açık deniz devriye gemisi ve İsrail Deniz Kuvvetlerine ait INS SUFA tipi füze devriye gemisi katıldı.

Tatbikat senaryosu kapsamında deniz üstü taktik resminin oluşturulması, hava tehditlerine karşı koyma, hava savunma prosedürleri ve ileri seviye manevralar gibi eğitimler verildi.

Kaynak: AA