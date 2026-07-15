Yunan basınına göre Yunanistan, yıl sonuna kadar Rampage füze ile Spice tipi akıllı mühimmat edinecek

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan yıl sonuna kadar F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere İsrail'den alacağı "Rampage" füze ile "Spice" tipi akıllı mühimmatı silahlı kuvvetler envanterine katmaya hazırlanıyor.

Kathimerini gazetesinin isimsiz kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Yunanistan, yıl sonuna kadar F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere İsrail'den "Rampage" füze ile "Spice" tipi akıllı mühimmat alacak.

Bunların Yunanistan'daki F-16'larda kullanılabilmesi için uçuşa elverişlilik sertifikasının da eylülde edinilmesi planlanıyor.