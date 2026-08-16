Salamina'da orman yangını: 4 bölge tahliye edildi

Yunanistan'ın Salamina Adası'ndaki Peristeria ve Selinia bölgelerinde orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre itfaiye ekipleri, yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, bölge sakinlerinin cep telefonlarına gönderdiği acil kodla yetkililerin talimatlarını yakından takip etmelerini istedi.

Bölge sakinleri, yoğun dumanla karşı karşıya kaldı, Peristeria, Kolones, Dei Halioti ve Perani bölgeleri tahliye edildi.

Kaynak: AA