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Salamina'da orman yangını: 4 bölge tahliye edildi

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Yunanistan'ın Salamina Adası'nda çıkan orman yangını nedeniyle Peristeria, Selinia, Kolones, Dei Halioti ve Perani bölgeleri tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yunanistan'ın Salamina Adası'ndaki Peristeria ve Selinia bölgelerinde orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre itfaiye ekipleri, yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, bölge sakinlerinin cep telefonlarına gönderdiği acil kodla yetkililerin talimatlarını yakından takip etmelerini istedi.

Bölge sakinleri, yoğun dumanla karşı karşıya kaldı, Peristeria, Kolones, Dei Halioti ve Perani bölgeleri tahliye edildi.

Kaynak: AA
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