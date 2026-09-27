Yunanistan'ın Rodos Adası'nda temmuzdan bu yana yüzlerce gastroenterit vakası görüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yunanistan'ın önemli turizm merkezlerinden Rodos Adası'nda, temmuzdan bu yana yüzlerce gastroenterit vakasının görüldüğü bildirildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde, temmuzdan bu yana adada, gastroenterit olarak bilinen bulaşıcı sindirim sistemi hastalığı vakalarında ciddi artış yaşandığı belirtildi.

Haberde, yüzlerce vaka görülen adada ağustosta Rodos Hastanesi'ne günde yaklaşık 40 gastroenterit vakasının başvurduğu, eylülde ise bu sayının günlük yaklaşık 30'a gerilediği belirtildi.

Rodos Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Stelios Karatapanis'in, vakaların turizm sezonunda hastanenin acil servisine yapılan başvuruların yaklaşık üçte birini oluşturduğunu söylediği kaydedildi.

Haberde, eylülde vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş görüldüğü, yapılan incelemelerde vakaların su veya kanalizasyon kaynaklı olmadığının belirlendiği ifade edildi.

Vakaların oldukça bulaşıcı bir virüsten kaynaklandığının değerlendirildiği belirtilen haberde, virüsün kirli yüzeyler, gıdalar ve yakın temas yoluyla bulaşabildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, vakaların büyük bölümünün hafif seyrettiği, hastaların genellikle 2-3 gün içinde iyileştiği, hastaneye yatışın ise daha çok yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA