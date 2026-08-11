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Yunanistan'da Yeni Yangınlar: Pilio ve Girit Alevlere Teslim

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Yunanistan’ın Pilio Yarımadası ve Girit Adası’nın Milopotamo bölgesinde yangın çıktığı belirtildi.

Yunanistan'ın Pilio Yarımadası ve Girit Adası'nın Milopotamo bölgesinde yangın çıktığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Pilio Yarımadası'nın güneyindeki tarımsal ve ormanlık alan ile Girit Adası'nın Resmo ilindeki Milopotamo bölgesindeki zeytinlik alanda yangın çıktı.

Gün içerisinde İyon Denizi'ndeki Zakintos Adası ve başkent Atina yakınlarındaki Pikermi bölgesinde de yangın çıkmıştı.

Kaynak: AA
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