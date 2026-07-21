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Yunanistan'ın Pilio Yarımadası'nda orman yangını

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Yunanistan'ın Pilio Yarımadası'ndaki Neohori bölgesinde gece geç saatlerde orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri 13 araçla müdahale ederken, sık ormanlık alan nedeniyle yangının kontrol altına alınması hedefleniyor. Ülkede çöl sıcaklarının etkisiyle sıcaklıklar 40 dereceyi aştı.

Yunanistan'ın Pilio Yarımadası'nda orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre gece geç saatlerde Pilio Yarımadası'nın Neohori bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına 13 itfaiye aracı ile müdahale başlatıldı. Sık ormanlık alan olduğu için itfaiye ekipleri yangının dağılmadan kontrol altına alınmasını hedefliyor.

Bugün çöl sıcaklarının hakim olduğu Yunanistan'da çok sayıda yangın çıktı. Ülkede bazı bölgelerde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Sıcak havanın çarşambaya kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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