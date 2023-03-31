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Yunanistan'ın ölüme ittiği 41 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme ittiği 41 göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 30 Mart günü saat 10.00 sıralarında, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Yunanistan İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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