Yunanistan'dan Tommi Olsen'e Tutuklama Emri

Yunanistan'ın, sivil toplum kuruluşu Aegean Boat Report'un kurucusu ve insan hakları savunucusu Tommi Olsen hakkında çıkardığı Avrupa tutuklama emri, Norveç makamlarınca Olsen'e tebliğ edildi.

Yunan basınındaki haberlerde, tutuklama emrinin Yunan makamlarınca Aralık 2025'te çıkarıldığı, emrin İstanköy (Kos) Başsavcılığının 2021'de hazırladığı bir soruşturma dosyasına dayandığı ve dosyada, Olsen'e yönelik çeşitli suçlamaların bulunduğu belirtildi.

Olsen'in avukatı Zaharias Kesses, Yunan basınına yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında geçmişte açılan diğer dosyaların kapatıldığını, mevcut dosyanın ise 2021'e ait olduğunu ifade etti.

Kesses, Olsen'in isnat edilen suçlamalarla ilgisi olmadığına dair savcılığa bilgi sunduğunu aktararak, tutuklama emrinin "insan hakları alanındaki faaliyetlerin cezalandırılması anlamına geldiğini" savundu.