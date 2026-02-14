Haberler

Yunanistan'dan Tommi Olsen'e Tutuklama Emri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın, sivil toplum kuruluşu Aegean Boat Report'un kurucusu ve insan hakları savunucusu Tommi Olsen hakkında çıkardığı Avrupa tutuklama emri, Norveç makamlarınca Olsen'e tebliğ edildi.

Yunanistan'ın, sivil toplum kuruluşu Aegean Boat Report'un kurucusu ve insan hakları savunucusu Tommi Olsen hakkında çıkardığı Avrupa tutuklama emri, Norveç makamlarınca Olsen'e tebliğ edildi.

Yunan basınındaki haberlerde, tutuklama emrinin Yunan makamlarınca Aralık 2025'te çıkarıldığı, emrin İstanköy (Kos) Başsavcılığının 2021'de hazırladığı bir soruşturma dosyasına dayandığı ve dosyada, Olsen'e yönelik çeşitli suçlamaların bulunduğu belirtildi.

Olsen'in avukatı Zaharias Kesses, Yunan basınına yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında geçmişte açılan diğer dosyaların kapatıldığını, mevcut dosyanın ise 2021'e ait olduğunu ifade etti.

Kesses, Olsen'in isnat edilen suçlamalarla ilgisi olmadığına dair savcılığa bilgi sunduğunu aktararak, tutuklama emrinin "insan hakları alanındaki faaliyetlerin cezalandırılması anlamına geldiğini" savundu.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

Dünyayı kaosa sürükleyecek hazırlık! Savaş haftalarca sürecek
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Ümraniye'deki vahşette bilinmeyen detay gün yüzüne çıktı: Mesaj atıp kurbanı beklemişler

Çifte cinayette bilinmeyen detay! Mesajla tuzağa çekmişler
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

Dünyayı kaosa sürükleyecek hazırlık! Savaş haftalarca sürecek
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek: Alo Adalet hattı kuracağım

Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Yeni projeyi ilk kez duyurdu