Yunanistan'ın Messinia bölgesinde yangın çıktı

Yunanistan'ın güneyindeki Messinia bölgesinde zirai ve ormanlık alanda yangın çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sabah Messinia'da tarım ve orman alanının iç içe bulunduğu bölgede çıkan yangına, 16 itfaiyeci ve 8 araçla müdahale ediliyor.

Öte yandan, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin Yangın Risk Tahmin Haritası'nda bugün 6 bölgede yangın riskinin, 4. kategori olan "çok yüksek" seviyede bulunduğu bildirildi.

Bu bölgelerin Orta Yunanistan'ın Viotia ve Eğriboz birimleri ile İskiri Adası, Attika ile Çuha Adası, Mora Yarımadası'nın Lakonia bölgesi, Kuzey Ege'deki Midilli, Sakız, Sisam ve İkarya adaları, Güney Ege'deki Kiklad Adaları ile Girit olduğu belirtildi.

Yetkililerin, bu bölgelerde olası yangınlara karşı yüksek hazırlık durumunda bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA