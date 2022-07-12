Yunanistan'ın Korint Kanalı Gemi Trafiğine Yeniden Açıldı
Xinhua - Güncel
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KORİNT, 12 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan'ın Korint Kanalı'nda ilerleyen bir tekne, 11 Temmuz 2022. Yerel yetkililerin Pazartesi günü Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, Yunanistan'ın ikonik Korint Kanalı, bir dizi toprak kayması yüzünden başlatılan 18 aylık onarım çalışmalarının ardından bu...
KORİNT, 12 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan'ın Korint Kanalı'nda ilerleyen bir tekne, 11 Temmuz 2022. Yerel yetkililerin Pazartesi günü Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, Yunanistan'ın ikonik Korint Kanalı, bir dizi toprak kayması yüzünden başlatılan 18 aylık onarım çalışmalarının ardından bu ayın başlarında yeniden gemi trafiğine açıldı. (Fotoğraf: Panagiotis Moschandreou/Xinhua)
Xinhua / Güncel